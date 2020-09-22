Google'dan 2020 Sonbahar doodle'ı

22 Eylül 2020

ABD merkezli Alphabet'in arama motoru olan Google'ın 2020 Sonbahar doodle'ı ilk değil. Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarının başında gelen Google, dünya ve Türkiye için önem arz eden günler için doodle'lar hazırlıyor ve kullanıcılara sunuyor.

2020 Sonbahar doodle'ı

Google tarafından ana sayfadan yayınlanan 2020 Sonbahar doodle'ında dökülen yapraklar arasından havalanan bir balon görünüyor. Doodle için sonbahar ayları ile özdeşleşen kahverenginin tonları kullanılmış.

Doodle'ın üstüne tıklandığında ise 2020 Sonbahar aramasına dair sonuçlar kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu arama sonucunda 2020 Sonbahar mevsimi başlangıcı olarak 22 Eylül 2020 Salı, bitiş tarihi olarak ise 21 Aralık 2020 Pazartesi tarihleri gösteriliyor.

Bu bilgilerin devamında ise standart Google arama sonuçlarında olduğu gibi konuya dair haberler ve diğer web sitelerinin sayfalarındaki alakalı içerikler yer alıyor.

Yaz ile kış mevsimleri arasındaki geçiş mevsimi olan sonbahar, aynı zamanda Hazan, Güz, Bağ Bozumu isimleriyle de anılıyor. 2020 sonbahar döneminde Kuzey Yarım Küre'de Eylül, Ekim ve Kasım ayları yaşanırken, Güney Yarım Küre'de ise Mart, Nisan ve Mayıs ayları yaşanıyor.

Sonbaharda gündüz süreleri kısalırken, geceler ise uzuyor. Güneşin daha az ısı ve ışık verdiği sonbahar ayları, rüzgarlı, serin veya yağmurlu geçmektedir.