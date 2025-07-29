Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderemedik

Google, BBC’ye yaptığı açıklamada, Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkez­li depremler sırasında AE­A’nin hatalı çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi. Buna gö­re sistem, merkez üssüne 98 mil (157 kilometre) mesafe­de yaklaşık 10 milyon kişi­ye depreme karşı en yüksek seviye uyarı göndermeliy­di.

Ancak AEA o gün aktif ol­masına karşın, tasarlandığı ölçekte hizmet veremedi ve “büyüklüklerini hafife aldı­ğı” depremlere karşı kullanı­cıları uyaramadı.

Anlık bü­yüklük ölçeği kullanan AEA, gerçek büyüklüğü 7,7 olan 6 Şubat’taki ilk depremin bü­yüklüğünü 4,5-4,9 arasın­da tahmin edebildi.

Böyle­likle sistem ilki yerel saat­le 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 “harekete geç” uyarısı gönderdi. An­cak, ulaştığında güvenlik açı­sından yaklaşık 35 saniye ka­zandırabilen bu bildirimler, sistemdeki hatalar nedeniy­le bölgedeki kullanıcıları et­kili şekilde uyaramadı.