Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderemedik
Google, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde erken uyarı bildirimlerinin 10 milyon kişiye gönderilemediğini kabul etti. BBC’nin haberine göre Google, Kaliforniya merkezli Silikon Vadisinden yönetilen Android Deprem Uyarıları (AEA) sisteminin hatalarını itiraf etti.
Google, BBC’ye yaptığı açıklamada, Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında AEA’nin hatalı çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi. Buna göre sistem, merkez üssüne 98 mil (157 kilometre) mesafede yaklaşık 10 milyon kişiye depreme karşı en yüksek seviye uyarı göndermeliydi.
Ancak AEA o gün aktif olmasına karşın, tasarlandığı ölçekte hizmet veremedi ve “büyüklüklerini hafife aldığı” depremlere karşı kullanıcıları uyaramadı.
Anlık büyüklük ölçeği kullanan AEA, gerçek büyüklüğü 7,7 olan 6 Şubat’taki ilk depremin büyüklüğünü 4,5-4,9 arasında tahmin edebildi.
Böylelikle sistem ilki yerel saatle 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 “harekete geç” uyarısı gönderdi. Ancak, ulaştığında güvenlik açısından yaklaşık 35 saniye kazandırabilen bu bildirimler, sistemdeki hatalar nedeniyle bölgedeki kullanıcıları etkili şekilde uyaramadı.