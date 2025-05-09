Google’ın algoritması TBMM gündeminde

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarının yanı sıra dijital telif konusunda Google yetkililerini dinledi.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Türkiye'deki şirketin Google LLC tarafından sağlanan ürün ve hizmetler üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisine sahip olmadığını ve Google LLC'nin şubesi, temsilcisi ya da irtibat bürosu olarak faaliyet göstermediğini söyledi.

Google İsviçre Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller de yaptığı sunumda, "Google arama" için yayıncılarla ve internet sitesi sahipleriyle görüştüklerini, onların sorularını ve karşılaştıkları zorlukları kendilerinden dinlediklerini anlattı.

"Herhangi bir sonucun manipüle edilmesine veya bunların herhangi bir şekilde çarpıtılmasına neden olmak bizim çıkarlarımıza ve misyonumuza uygun olmaz" diyen Müller, telefonlardaki aplikasyonlarda olduğu gibi düzenli olarak kendi ürünlerinde güncelleme yaptıklarını belirtti.

Bu güncellemelerle "Google arama"da tüm dillerde ve aynı zamanda tüm ülkelerde daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini aktaran Müller, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle de bir yayıncı veya bir web sitesi sahibi bir değişiklik yapabilecekse ve bu yaptığı değişiklik sayesinde daha kolay bulunabilecekse veya daha iyi koşullara erişebilecekse, bunların dokümantasyonunu paylaşıyoruz. Aynı zamanda, yayıncıların ölçümlerinde görebilecekleri büyük, genel değişiklikler olduğu zaman bunları da aynı şekilde paylaşıyoruz. Bu güncelleme bilgileri tüm web siteleri için küresel bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan güncellemeler çok çeşitli formatlarda gerçekleştirilebiliyor. Önemli değişiklikler, güncellemeler yaptığımız zaman, uygulamaya geçilmeden önce güçlü bir değerlendirme süreci uyguluyoruz.

Global olarak yapmış olduğumuz güncellemelere baktığımız zaman, buradaki hedef bütün dillerde ve tüm ülkelerde teknik iyileştirmelerin her yerde kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılabilmesi. Genellikle 'Google arama' için yapmış olduğumuz bu güncellemeler aynı zamanda 'Google keşfet' ürünümüz için de yapılıyor. Örnek vermek gerekirse şayet kullanıcı spora ilgi duyuyorsa veya filmlere ilgi duyuyorsa kendisine ilgi duyduğu bu alanlarla alakalı içerik gösteriliyor. Kişiselleştirilmiş bir yapısı olması itibarıyla 'Google keşfet' üzerinden yapılan tıklamalar zaman içerisinde, farklı zamanlarda, çok farklılıklar gösterebiliyor."

"Her yıl binlerce güncelleme yapılıyor"

Arama özelliğini daha iyi hale getirmek için her yıl binlerce güncelleme yapıldığını aktaran Müller, "Bu güncellemeler arasına, periyodik olarak, düzenli çekirdek güncellemesi dediğimiz, sistemin kendi içerisindeki güncellemeler de dahil. Çekirdek güncellemeler, aslında bizim nispeten daha büyük diyebileceğimiz güncellemeler ve bunlar yürürlüğe konulduktan sonra da web sitelerinde tabii ki bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor." ifadesini kullandı.

Müller, sistemde yaptıkları iyileşmelerin herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedefleyen iyileşmeler ya da güncellemeler olmadığını vurgulayarak "Bu güncellemelerin temel amacı, dünyanın her yerinde kullanıcıların arama hizmetinden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi ya da bir görüşü desteklemek ya da başka bir dezavantajlı duruma getirmek için ürünlerimizi ya da arama sonuçlarımızı belirlemek ve güncellemelerimizi bunların üstüne odaklamak, bu şekilde tasarlamak söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Siz, insanlığın karşısındaki en büyük sorunsunuz"

Google Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry ise gazeteciliğin geliştirilmesi üzerine programlara yatırım yaptıklarını anlattı.

Sunumların ardından Komisyon üyeleri sorularını iletti. Sorularına cevap alamadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Google yetkililerine tepki gösterdi.

Özkan, "Eğer tutumunuz buysa, sorularıma yanıtlarınız buysa siz özgürlük düşmanısınız, adalet düşmanısınız ve sizinle mücadele etmek insanlığın önündeki en önemli problemlerden biridir. Siz bütün bir ekosistemi, bütün özgürlük sistemini yok eden bir tekel olarak, bir yığın olarak karşımızda duruyorsunuz. Asla denetlenmeyi kabul etmiyorsunuz, asla paylaşmayı kabul etmiyorsunuz, adil olmayı kabul etmiyorsunuz. Siz, insanlığın karşısındaki en büyük sorunsunuz." sözlerini sarf etti.

"Trafik dalgalanması çok doğal bir süreç"

Komisyon Başkanı Yayman'ın Google aramada çıkan sonuçlarda öncelik sırasına müdahale edilip edilmemesiyle ilgili sorusu üzerine Sobacı, "Hayır. Yani bizim çalışma biçimimiz buna uygun değil, biz böyle bir şey yapmıyoruz, yapmayacağız. Algoritma değişikliklerinden sonra trafik dalgalanması çok doğal bir süreç. Bu oluyor ve zamanla tekrar yerine oturuyor, şu anda da geldiğimiz nokta o." dedi.

Komisyon toplantısında Google İspanya Kıdemli Kamu Politikası Müdürü Helena Martins, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Ortaklıkları Yöneticisi ve Dış Danışman Başak Yeşil, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi ve Google LLC şirketini temsilen avukat Gönenç Gürkaynak ve avukat Ceren Yıldız Özgökçen de hazır bulundu.