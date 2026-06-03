Gören hayran kalıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 699 bin TL

Afyonkarahisar'da her yıl mayıs ve haziran aylarında açan, halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen koruma altındaki şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası belli oldu. Nadir görülen türler arasında yer alan çiçeği koparan kişilere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira idari para cezası uygulanıyor.

Ayı gülleri fotokapanlarla korunuyor

Kızılören ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kisra Vadisi'nde yetişen ayı gülleri, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Latince adı "Paeonia officinalis" olan ve mayıs-haziran döneminde çiçek açan tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından yürütülen çalışmalarla koruma altında tutuluyor.

Nadir görülen çiçeklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla bölgede kamera ve fotokapanlarla takip yapılıyor.

"Ender bir tür olduğu için korumamız gerekiyor"

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Asım Yıldız, ayı güllerinin bölgenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Yıldız, "Bu ayı gülü denilen şakayıklar her sene bur da bu bölgede bu mevsimde açar. Endemik bir bitki türüdür. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekmektedir. Güllerin açtığı bu bölge yani Gülyazı köyü fotokapanlar ile ayrıca koruma altında" dedi.