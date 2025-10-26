Görenler şaşırdı: Domates değil sanki karpuz!

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, sıradışı bir tarım ürünüyle gündemde. Bölgede çiftçilik yapan ve özellikle yerel tohumları kullanarak üretim yapan bir çiftçinin hasadından çıkan dev domates, görenleri şaşkına çevirdi.

Mazıdağı'ndaki tarlasından toplanan domatesler arasında bulunan bir ürün, tartıldığında tam 1 kilo 400 gram ağırlığında geldi.

Çiftçinin yerel tohumlarla üretim yaparken elde ettiği bu rekor ağırlıktaki ürün, bölgenin toprak verimliliğinin ve geleneksel tohumların potansiyelini ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür dev ürünlerin nadir de olsa görülse de, yerel ve doğal yöntemlerin meyvesi olmasının önemine dikkat çekti.