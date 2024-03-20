Görev süreleri doluyor... Yüksek yargıda seçim maratonu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in ise 7 Mayıs'ta görev süreleri doluyor.

Bu kapsamda, 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek.

Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki, yarın Anayasa Mahkemesi'nde olacak.

Anayasa Mahkemesi'nde, Arslan'ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan'dan 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi ise 21 Mart olarak belirlemişti.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adayı olabilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Yargıtay'daki seçim 25 Mart'ta

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doluyor.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.

Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek, seçilmek için adayların, 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.

Öte yandan, Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

Danıştay'da seçim süreci nisanda başlıyor

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilmişti.

Yiğit'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle Danıştay'daki mevzuat gereği, 7 Mayıs 2024'ten 15 gün öncesi olan 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlıyor.

Seçim süreci içinde Danıştayın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor. Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor.