Görev yeri değişen mülki amirler belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile görev yeri değişen mülki amirler listesi belli oldu. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapılan atamalarda 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Mülki idare amirleri kimlerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olan mülki idare amirleri vali, vali yardımcısı, kaymakam, müsteşar, müsteşar yardımcısı, kaymakam adayı ve hukuk işleri müdürü olarak görev yaparlar.

Görev yeri değişen mülki amirler listesi