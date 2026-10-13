Görev yeri değiştirilen çalışanlara Yargıtay'dan emsal karar

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Özel bir bankada 16 yıl görev yapan çalışan, iş koşullarında yapılan değişiklikler nedeniyle istifa etmesinin ardından açtığı kıdem tazminatı davasını kazandı.

Bireysel bankacılık yönetici yardımcılığı görevinden alınarak bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığı pozisyonuna geçirilen bankacı, daha sonra farklı şubelerde günlük ve haftalık görevlendirilmeye başlandı. Çalışma koşullarının ağırlaştığını ve haksız uygulamalara maruz kaldığını belirten çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı talep etti. Bankanın ödeme yapmaması üzerine konu yargıya taşındı.

52 kilometre uzaklıktaki şubeye gönderildi

Davayı inceleyen İş Mahkemesi, çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatına hak kazandığına karar verdi. Karara itiraz eden banka yönetimi, görevde statü kaybı yaşanmadığını ve çalışanın kendi isteğiyle ayrıldığını savundu.

Dosyayı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi ise bankacının mevcut işyerinden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki başka bir şubeye görevlendirildiğini ve bu uygulamanın devam edeceğinin kendisine bildirildiğini belirledi.

İşverenin görev değiştirme yetkisi sınırsız değil

Mahkeme, iş sözleşmesinde görev yeri değişikliğine izin veren hükümler bulunsa bile işverenin bu yetkiyi objektif ve dürüstlük kurallarına uygun kullanması gerektiğini vurguladı.

Banka yönetiminin görevlendirmelerin gerekçesini ortaya koyamadığı ve yetkisini objektif biçimde kullandığını kanıtlayamadığı belirtildi. Bu nedenle görev yeri değişikliklerinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturduğu değerlendirildi.

Yargıtay kıdem tazminatını onadı

Banka yönetiminin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını oy birliğiyle onadı. Böylece çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı kesinleşti. Kararda, çalışma koşullarındaki esaslı değişikliklerin, somut olayın şartlarına göre İş Kanunu'nun 24/II-f maddesi kapsamında haklı fesih nedeni oluşturabileceği ortaya konuldu.