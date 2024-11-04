Görevden alınan başkanlardan kayyum tepkisi: Halk iradesinin gaspı

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden alarak yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ı ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nu atadı.

Başkanlardan kayyum tepkisi

Görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz, bu böyle bilinsin!" açıklamasında bulunurken, Gülistan Sönük ise "Bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz." dedi.

Ahmet Türk neden görevden alındı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Gülistan Sönük neden görevden alındı?

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Mehmet Karayılan neden görevden alındı?

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.