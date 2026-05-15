Görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’ya 45 yıl hapis

Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında dikkat çeken karar çıktı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte çok sayıda sanık hakkında hapis cezaları verildi.

Mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara’yı “suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından suçlu buldu. Kara’ya toplam 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve adli para cezası verildi.

“Baklava kutusunda rüşvet” iddiası

Soruşturma sürecinde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır ceza alan isimlerden biri oldu. Mahkeme, Tüter hakkında örgüt üyeliği, rüşvet alma, zimmet ve kara para aklama suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca 2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis ve beraat kararları verilirken, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmedildi.