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Görevinden uzaklaştırılmıştı: Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Görevinden uzaklaştırılmıştı: Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Böcek, cezaevinde sağlık problemi gerekçesiyle revire başvurdu.

Covid-19 geçirdiği dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Böcek'in, gerekli muayene ve testlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ