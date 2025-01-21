Görgü tanıkları Grand Kartal yangın faciasını anlattı: "İnsanlar çığlık çığlığaydı"

Kartalkaya'da bulunan ve sömestir tatili sebebiyle dolu olan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında pek çok can kaybı yaşandı.Otelin kullanılamaz hale geldiği, yangının kısa süre önce kontrol altına alınabildiği olay hakkında görgü tanıkları açıklamalarda bulundu. Açıklamalar arasında en dikkat çeken bilgiler ise itfaiyenin 1,5 saat sonra olay yerine ulaştığına ve otelde yangın merdiveni olmadığına dair verilen bilgi idi.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi. 234 kişinin konakladığı otelde bazı tatilciler çarşafları birleştirerek aşağıya indi. İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Görgü tanığı: "Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı"

Yangın faciasının yaşandığı otelin 3’üncü katında konaklayan bir müşteri yaşananları anlatarak, "Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı" dedi.

Otelin 3’üncü katında konaklayan Atakan Yelkovan, "Tanıdıklarım kurtuldu ama ben yine de bekliyorum. İçeride önemli eşyalarımız var, hem onları belki kurtarabiliriz hem de içeriden haber alırız diye bekliyoruz. Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu herhalde. Biz üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Sonra buraya geldik. Etrafta itfaiye de yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4’üncü, 5’inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu içeride olan, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3’üncü kattaydık" dedi.