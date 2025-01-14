Görgün: KAAN'ın motorunu yerli ve milli imkanlarla yapacağız

Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın 2024 yılındaki icraatları ile 2025 yılına dair hedeflerini anlattı. Bu yıl yeni pazarlara açılmayı, mevcut işbirliklerini yeni pazarlarla geliştirmeyi ve farklı iş modellerini oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Görgün, "İhracat hacmimizi ulusal anlamda da bu yaklaşımlarla geliştireceğimizi değerlendiriyorum. Milli üretim altyapımızın mutlaka geliştirilmesi faaliyetlerine de 2025 yılında artırarak devam edeceğiz. Kritik teknolojilerde yüzde 80 ve üzeri yerlilik oranını artırmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararların yine etkin ve en hızlı bir şekilde uygulanacağı, tamamlanacağı bir yıl olmasını amaçladıklarını belirten Görgün, "Özellikle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracak, şirketlerimizin teslimatlarını hızlandıracak ve onların operasyonel gücünü artıracak çalışmalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, otonom sistemlerin etkilerinin dünyada görüldüğünün altını çizerek, sahada ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak çalışmaları da sürdüreceklerini söyledi.

Her ürünü geliştirirken uluslararası standartlara dikkat ettiklerini vurgulayan Görgün, yeni bir sistem geliştirilirken eski sistemlerle entegre edilebilmesine önem gösterdiklerini anlattı.

Görgün, yapay zekanın birtakım altyapı sistemlerinde kullanımını geliştirecek projeler başlattıklarına işaret ederek, özellikle hava sahasında karar alma mekanizmalarını destekleyecek faaliyetlerde yapay zekadan sıklıkla faydalanacaklarını bildirdi.

"Yerli motorların üretilmesini önceledik"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) Göktürk 2 yenileme uydusunun ısıl modelinin test faaliyetlerinin başlatıldığını dile getiren Görgün, yeni yılda savunma alanında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Fırkateyn üretiminde de ülkenin ihtiyacını karşılamayı sürdüreceklerinin altını çizen Görgün, bu konuda yurt dışından taleplerin olduğunu anlattı.

Görgün, SİHA'larda kullanılan yerli motor PD170'in 200 saati aşan bir uçuş sürecine yaklaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar sistematik bir şekilde motor projelerini takip ediyoruz ki hemen hemen ürettiğimiz her platform için mutlaka yerli motorlarının üretilmesini önceledik. Motor üreticileri ve platform üreticilerinin sıkı bir şekilde çalışmasının temin edileceği kontrol mekanizması ve destek mekanizmasını Savunma Sanayii Başkanlığında oluşturduk. Altay tankımızın motoru da yerli ve milli olacak. Füzelerimiz için geliştirdiğimiz motorlar da var. İhtiyaç duyduğumuz motorları tek tek yapıyoruz. KAAN'ın motorunu da inşallah yerli ve milli imkanlarla yapacağız. Faaliyetleri başladı. Gökbey helikopterinin motoru da yerli ve milli olacak."

KAAN'ın üretim süreci ile ilgili de konuşan Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesinden onay aldıktan sonra bu yıl toplam 6 prototipin üretimini sürdüreceklerini söyledi.

Şu an ikinci uçağın üretim sürecinin devam ettiğini anlatan Görgün, "Testleri çok hızlı yapıp zamandan kazanmak için 6 tane üretiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl tamamlamaya odaklanacakları 200'ün üzerinde proje olduğunu belirten Görgün, "Uydu haberleşme sistemlerinde, elektronik harp sistemlerinde Milkar ve Milked projelerinin sözleşmelerini imzalayacağız. Hürkuş uçaklarımızın ilk teslimatları 2025 içerisinde olacak. Milli Harp Uçağı'mızın ikincisi üretiliyor." dedi.

Otonom sürüş sistemlerine de önem vereceklerini, bu kapsamda sürü otonom sistemini önceliklendireceklerini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"İslam dünyasına da bakıldığında, 570 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han, geliştirdiği savaş teknolojisiyle savaş alanında ezber bozan bir teknoloji ortaya koymuştu. Bugün Türkiye, yine tüm İslam dünyasında savaş doktrinlerini, teknolojisini hakim kılan bir teknolojiyle adından söz ettiriyor. Daha çok geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. 2018'den bu yana dünya SİHA satışının yüzde 65'ine sahip olan bir konuma geldik."