Görme engelliler görülmeyen engellerden şikayetçi

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin şehir hayatında pek çok sorunla karşılaştığını belirtti.

Kent mobilyalarının ve rastgele park edilen elektrikli skuterlerin sıkça karşılaştıkları sorunlar arasında bulunduğunu anlatan Demirci, bu skuterlerin sadece görme engellilerin değil, başkalarının da kaza yapmasına yol açabileceğine dikkati çekti. Demirci, elektrikli skuterler için yetkililer tarafından park yerleri yapılabileceğine işaret etti.

Engelli maaşları iyileştirilmeli

Engellilerin kent hayatı dışında da sorunları olduğunu ifade eden Demirci, görme engelliler okulunun kapanma olasılığı bulunduğunu, yatalak engellilerin bakım ücretlerinin ve engelli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Demirci, zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelerin "Çocuk ben öldükten sonra ne olacak" kaygısı taşıdığını belirterek, bu konularda da devletin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Otobüs duraklarına anons sistemi getirilsin

Görme engelli Yılmaz Sezen, sarı şeritleri kesen ağaç, rögar kapağı ve benzeri şeylerin kendilerini zorladığını ifade ederken, otobüs duraklarına da dikkat çekti:

"Bazı otobüslerde sesli sinyaller çalışmıyor. Duraklarda hangi otobüsün geldiğini sormak zorunda kalıyoruz. Yetkililerimiz otobüs duraklarına sesli sistem yapsın, gelen otobüsün hat numarası söylensin."