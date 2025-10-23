Görür: Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem, 6 Şubat depremlerinin sonucu
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Göllühüyük-Türkoğlu segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirterek, depremin 6 Şubat depremlerinin sonucu olduğunu ifade etti.
Görür, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Göllühüyük-Türkoğlu segmenti üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise yaklaşık 7 kilometre olarak açıklamıştı.
Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/HtxjdQWneX— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 23, 2025