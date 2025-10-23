Görür: Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem, 6 Şubat depremlerinin sonucu

Görür, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Göllühüyük-Türkoğlu segmenti üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise yaklaşık 7 kilometre olarak açıklamıştı.