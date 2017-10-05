Görüşme sonrası Gökçek'ten açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşen Gökçek, "Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ve devam eden projeler konusunda çeşitli bilgiler verdim.." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Melih Gökçek'in görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşme sonrası Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gökçek, "Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim.
Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum.
Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim...
Kamu oyunun bilgisine..." mesajını paylaştı.