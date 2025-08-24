Gövdesi 10 metreyi aştı: 930 yıllık tarihi çınar asırlara meydan okuyor

Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm Fakültesi'nin bahçesinde yer alan ve bölgenin yaşayan hafızası olan çınar ağacı, hem yöre halkı hem de ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Gövde çevresi 10 metreyi aşan ve "anıt ağaç" olarak tescillenen dev çınar, geçmişte kervanların dinlenme noktası, panayırların ve at yarışlarının merkeziyken, bugün gölgesinde kurulan meydanda düğünlere ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"İyi ki bizim bölgemizde"

Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş, çınarın hem manevi hem de tarihi açıdan önemli olduğunu belirterek, "930 yıllık bir çınarımız var, iyi ki bizim bölgemizde, gurur duyuyoruz. Derbent, Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra kervanların güvenliğini, ticaret yapanların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan bir topluluktur. Bu anlamda tarihimiz de eskidir. Eski bir nahiyeyiz. Şu an tabii yeni kanunlara göre mahalleye dönmüş vaziyetteyiz" dedi.

Tarihi çınara bebek gibi bakılıyor

Erdal Baş, 930 yıllık çınarın uzun süredir koruma altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Anıtlar Kurulu tarafından bakımı ve temizliği yapılıyor. Yaklaşık 40 yıldır ağaç koruma altına alınmış durumda. Vatandaşlarımız da manevi bir koruma sağlıyor, asla zarar vermiyorlar. Şu an en iyi şekilde bakılıyor ağaca. Her yıl en az iki kez Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Kartepe Belediyemiz ve Anıtlar Kurulu tarafından bakımları, sulamaları yapılıyor. Yani ağacımızın her şeyiyle ilgileniliyor"

Panayırların, at yarışlarının merkeziydi

Çınarın sadece bir ağaç olmadığını, aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamının da merkezi olduğunu vurgulayan Muhtar Baş, "Ben bu ağacın 45 yılına tanık oldum. Çocukken köyler burada toplanırdı, panayırlar kurulurdu. Büyük at yarışları yapılır, birincilik kupaları verilirdi. Hatta çınarın kovuğunda köfteler pişirilir, yağmurdan korunulurdu. Yaklaşık 300-400 kişiyi gölgesinde barındırabilecek büyüklükteydi. Bu hatıralarımızı hiç unutmuyoruz" diye konuştu.

"Her gelen bu ağaca hayranlıkla bakıyor"

Derbent Mahallesi Muhtarlık Azası Serhat Bayrak ise tarihi çınarın hem mahalle halkı hem de ziyaretçiler için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Biz yaklaşık 100 yıla yakındır burada ikamet ediyoruz. Burası turizm fakültesinin içinde bulunan, geçmişten bu yana büyümüş bir ağaç. Büyük bir tarihi var. Gelen misafirler dikkatle bakıyor, önem veriyor, fotoğraf çekiyor. Burası güzel bir meydan. Çevre mahallelerden ve dışarıdan gelen misafirler burada cemiyetler ve organizasyonlar yapıyor. Turizm fakültesi olduğu için sık sık dışarıdan öğrenciler ve aileleri de buraya geliyor, eminim ağacı görüyorlardır. Herkes bu ağaca hayranlıkla bakıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.