Gözaltı öncesi Zeydan Karalar’dan videolu mesaj: 'Parayla, pulla, rüşvetle işim yok'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, gözaltına alınmadan hemen önce çekilen videosu sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda Karalar, "Benim dünya bilir ki parayla, pulla, rüşvetle işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Parayla, pulla, rüşvetle işim yok"

"Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda Zeydan Karalar şu ifadeleri kullandı:

"Evet sevgili kardeşlerim. Ben bugün Gebze'deyim, ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler. Benim dünya bilir ki parayla, pulla, rüşvetle işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır."

Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz. pic.twitter.com/NSz3rIeyLC — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 5, 2025

Ne olmuştu?

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İstanbul'da gözaltına alındı.

Karalar'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı açıklanmıştı.