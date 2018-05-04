Gözaltına alınan 12 asker itirafçı oldu

04 Mayıs 2018

Geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 27 askerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12’si ise itirafçı oldu. İtirafçı olan askerler ile birlikte diğer 12 asker ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenerek 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA