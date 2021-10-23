Gözaltına alınan 42 öğrenci serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 42 öğrenci serbest bırakılırken, 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 42'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesinin Güney Yerleşkesi içerisinde dün toplanan gruba polis müdahale etmiş 45 kişi gözaltına alınmıştı.