Gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir, nerelidir? Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

48 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında “irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.

Operasyon kapsamında belediye binasında ve şüphelilere ait adreslerde aramalar yapıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir?

Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’un Fatih ilçesinde tamamladı. Lise eğitimini İstanbul Vefa Lisesi’nde gördü.

Üniversite eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümünde tamamladı ve bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldı.

1985 yılından itibaren eğitim sektöründe faaliyet gösteren Mutlu, Sınav Dergisi Dershaneleri’nin İstanbul temsilciliğini ve şube kuruculuğunu üstlendi.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Mutlu, 2011 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı. 2014 yılından itibaren CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı olarak görev aldı.

Hasan Mutlu ayrıca Karabük-Safranbolu Derneği, TÖDER (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği), Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakyalı İş Adamları Derneği ve Bayrampaşa Kartaltepe Spor Kulübü gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer aldı.

Fizik ve matematik alanında yayımlanmış kitapları da bulunan Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.