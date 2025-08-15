Gözaltına alınan Beyoğlu Belediye İnan Güney sosyal medyadan paylaşım yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dokuzuncusu düzenlenen dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkan 44 kişinin arasında yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Ailesiyle fotoğraf paylaştı

Güney, polislerin kendisini gözaltına almaya geldiği sırada eşi Ayşen, kızları ve evcil hayvanları birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik.



31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana… pic.twitter.com/plqVFJhVYO — inan güney (@inanguney) August 15, 2025

“Hayatımın en büyük gururu oldu”

Göreve geliş sürecine değinen Güney, “31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu” ifadelerini kullandı.

“Çirkin iftiralar”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güney, “Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz” dedi.

“Beyoğlu’na emanetim”

İnan Güney açıklamasını, “Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir” sözleriyle tamamladı.