  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Gözaltına alınan Beyoğlu Belediye İnan Güney sosyal medyadan paylaşım yaptı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gözaltına alınmadan önce ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu. Hakkındaki suçlamaları "çirkin iftiralar" olarak nitelendiren Güney “Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltına alınan Beyoğlu Belediye İnan Güney sosyal medyadan paylaşım yaptı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dokuzuncusu düzenlenen dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkan 44 kişinin arasında yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Ailesiyle fotoğraf paylaştı

Güney, polislerin kendisini gözaltına almaya geldiği sırada eşi Ayşen, kızları ve evcil hayvanları birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

“Hayatımın en büyük gururu oldu”

Göreve geliş sürecine değinen Güney, “31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu” ifadelerini kullandı.

“Çirkin iftiralar”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güney, “Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz” dedi.

“Beyoğlu’na emanetim”

İnan Güney açıklamasını, “Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir” sözleriyle tamamladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte gözaltı kararı çıkan 43 kişinin isimleri belli olduBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte gözaltı kararı çıkan 43 kişinin isimleri belli olduGündem
Dalga dalga İBB operasyonları: Hangi suçlamalar var, kaç kişi tutuklandı?Dalga dalga İBB operasyonları: Hangi suçlamalar var, kaç kişi tutuklandı?Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ