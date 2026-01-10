Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.

Can Yaman serbest

Can Yaman'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.