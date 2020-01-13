Gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
Sosyal güvenlik uzmanı Tezel, sosyal medya hesabından FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Tezel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel’in adresine gitti.
Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan Tezel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tezel, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.