Gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.
