Gözaltına alınmışlardı: 60 zehir tacirinden 23’ü tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik timleri kent genelinde 29 ayrı operasyonda 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Farklı zaman dilimlerinde gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, bin 351 adet sentetik ecza hap, 333 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram mdma extacy ham maddesi, 4 adet hassas terazi, 3 adet makas, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet malzeme paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 83 bin 670 TL, 3 bin 970 Euro, 300 dolar, 250 İsviçre frangı ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.