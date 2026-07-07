Gözler Ankara'da: Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

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Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk program, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ele alınacağı Savunma Sanayii Forumu oldu. Forumda, NATO müttefikleri arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim kapasitesinin artırılması ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Trump Ankara'ya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump da zirve kapsamında Ankara'ya geliyor. Trump'ı taşıyan özel uçak, güvenlik amacıyla savaş uçaklarının refakatinde Türkiye'ye doğru hareket etti.

Trump'ın saat 14.00 sıralarında Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Erdoğan ile kritik görüşme saat 15.00'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, saat 15.00'te Ankara'da bir araya gelmesi planlanıyor.

İki liderin görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra savunma iş birliği, bölgesel gelişmeler ve NATO gündemindeki başlıkların ele alınması bekleniyor. Görüşme, zirvenin en kritik temaslarından biri olarak öne çıkıyor.