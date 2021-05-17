Gözler Erdoğan'da: Kademeli normalleşmenin yeni aşaması belli olacak

Tam kapanma tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminin ilk aşamasını devreye aldı. Bugünkü Kabine toplantısında da salgın sürecindeki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrasına ilişkin kademeli normalleşmenin yeni aşamasını açıklaması bekleniyor. Özellikle normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin ve esnafın durumu merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca esnafa yönelik yeni destek açıklaması da bekleniyor. Bloomberg, paketin 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 18 ay vadeli 5 milyar TL olabileceğini duyurdu.

Bu arada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara işaret ederek, "Kapalı olan yeme-içme sektöründe açık havada müşteriye servis imkanı sağlanması talebimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.