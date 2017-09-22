Gözler Kadir Topbaş'ta
Başbakan Yıldırım, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddiaları üzerine bugün Topbaş'ın açıklama yapacağını söyledi.
Türk-İş'i ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddialarının sorulması üzerine, Kadir Topbaş'ın bugün açıklama yapacağını söyledi.
İstifa iddiasının kaynağı CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş. Yarkadaş, dün sosyal medya hesabından, "Kadir Topbaş, beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine istifa ettiğini açıkladı" paylaşımını yapmıştı.
İBB Meclisi'nde Topbaş'ın istememesine rağmen dosyaların kabul edilmesi sonrası istifa ettiğini dile getiren Yarkadaş, Topbaş'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini, Erdoğan'ın "Başkan beklesin" talimatı verdiğini savundu.
Topbaş, İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar dosyasını iade etmişti. Bu dosyalar, İBB Meclisi'nde hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmişti.