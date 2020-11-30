Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararlarda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Toplantıda COVID-19 önlemleri ile hukuk ve ekonomi alanındaki reformların ele alınması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yaparak, salgın ve alınan önlemlerle, hastanelerin genel durumuna dair bilgileri paylaşacağını bildirdi.

Toplantıda haftasonu sokağa çıkış kısıtlamasının artırılması bekleniyor.

Bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığı belirtilerek, il bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesinin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.