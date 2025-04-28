GÖZLER MEB'DE... Bursluluk sınav soruları 2025 erişime açıldı mı? Bursluluk Sınavı soruları saat kaçta açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınavın sonuçları 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Fakat öğrenciler sınav sonucu hakkında bir nebze de olsa fikir edinebilmek için Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarına ulaşmak istiyor. Peki MEB tarafından Bursluluk sınav soruları ne zaman açıklanır?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sorularının tarihi ve saati hakkında MEB'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl İOKBS soru ve cevap anahtarı sınavdan bir gün sonra 17.44'te MEB'in resmi sitesinden yayımlandı. 2025 yılı Bursluluk Sınavı soru ve cevaplarının 28 Nisan akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre Bursluluk Sınavı'nın sonuçları 30 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.