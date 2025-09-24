GÖZLER ÖSYM'DE! YKS ek tercih tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

On binlerce üniversite adayı, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar şimdi ikinci fırsat olan YKS ek tercihleri bekliyor. Bekleyiş sürerken sıkça gelen soru ise "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.

2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler ile ilgili bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı. 2024 YKS ek tercih başvuruları, ilk tercih sonuçlarının ardından 24. günde başlamıştı. Fakat bu yıl bu süreç işlemedi. Bu hafta içinde başvuruların başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?

2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız

2024 YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI

YKS ek tercih ücreti ne kadar?

2025 YKS ek tercih ücreti henüz belirlenmiş değil. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte ücretler belli olacak. Öte yandan geçen yıl YKS ek tercih ücretleri 80 lira idi.

Üniversite adayları, ÖSYM AİS üzerinden tercihlerini yapabilecek. Adaylara 24 tercih imkanı verilecek.