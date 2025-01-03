Gözler TOKİ'ye çevrildi: Konut taksitleri ne kadar olacak?

TÜİK, bu yılın ilk 6 ayı için memurlara yüzde 11,55 oranında maaş zammı yapılacağını açıklanmasıyla gözler Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) çevrildi.

Bunun nedeni ise TOKİ'nin taksit ödemelerini memur maaş zammına göre belirlemesi. TOKİ'den konut, arsa alanlar taksit ödemelerini belirlenen maaş zammına göre yapıyor.

Yeni zam oranlarıyla ilgili TOKİ'nin açıklama yapması bekleniyor.

Artış neye göre belirleniyor?

TOKİ ödenecek taksitleri belirlerken, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi baz alıyor. Bunlardan hangisi en düşüğü çıkarsa o oran üzerinden taksitlere artış gerçekleştiriyor.

En son ne kadar zam gelmişti?

Son taksitlere yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri yüzde 24,73, Türkiye Emlak Bankası'ndan TOKİ'ye intikal eden projelerde yüzde 19,49, idarece satılan arsalar için taksit ödemeleri de yüzde 19,49 zam görmüştü.