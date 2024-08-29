Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'a yeni taksi sistemi yolda

İstanbul'daki taksi sorununda düğüm çözülüyor. İstanbul'daki taksilerle ilgili yeni düzenleme geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atacaklarını duyurdu. İBB Başkanı, bugünkü UKOME toplantısında hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sisteminin gündeme geleceğini söyledi. İmamoğlu'nun taksi düzenlemesi açıklaması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu'ndan taksi sistemi açıklaması

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

İstanbul'a taksi düzenlemesinin detayları

*İstanbul için yapılacak özel teklifte hedef her 500 kişiye bir taksi düşmesi planlanıyor. İBB'nin çözüm önerisi "Uygulama tabanlı taksi sistemi."

* Bu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.

* Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.

* T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.

* Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.

Bloomberg: Taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor

Bloomberg'e bilgi veren üst düzey yetkililer ise hükümetin, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planladığını belirtti. Teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor. Yetkililere göre, artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.