Gözler yine YSK'ya çevrildi

13 Mayıs 2019

CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi başvurusunu bugün görüşecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), bugün ya da yarın, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.

5 kritik şehir

Öte yandan yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, siyasi partiler bu kez şehrin tüm mahallelerine nüfuz etmek için bir önceki seçimden farklı taktikler geliştirmeye başladı.

Yapılan analizlere göre, İstanbul'da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi. İstanbulluların ardından ilk 10'a giren hemşehri grupları 4 milyon 942 bin seçmen anlamına geliyor. Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Samsun,Trabzon, Malatya, Erzurum, Sinop ve Tokat listede ilk 10'da yer alıyor.

Ancak, bu seçmen grupları içerisinde sadece Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ile 11. sırada yer alan Rize'den oluşan Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilin seçmen toplamı 1 milyon 559 bini buluyor. Başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partiler, bu grupların yoğunlaştığı bölgeler ve seçim refleksleri konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı.