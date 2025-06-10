Gözyaşları sel oldu... Ferdi Zeyrek son yolculuğa uğurlandı!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında bir ihmal sonucu hayata veda ederken cenazesi Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önündeki törenin ardından, Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zeyrek'in naaşı Manisalılarla helalleşmek için Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü.

Gözyaşları sel oldu

Zeyrek'in cenazesi binlerce Manisalı tarafından karşılanırken gözyaşları da sel olup aktı. 6 Haziran'da acı haberi alınca fenalaşan anne Gülten Zeyrek ise anjiyo öncesi ambulansla tören alınana gelerek oğluna veda etti. Cenazede Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek güçlükle ayakta dururken, en büyük kızı Nehir Zeyrek, ikiz kızları Elif ve Zeynep gözyaşlarına boğuldu.

Özel gözyaşları içinde konuştu

Belediye binası önündeki törende kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel de gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Herhalde şimdiye kadar ki konuşmaların en zoru. 2009'da belediye başkan adayımız Deniz Baykal rahatsızlanıp çekilince seçime 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi. Ben de "O seçim çoktan gitti, çok geciktik, alamayız Manisa'yı" dedim. "Alırsın. Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın" dedi. Ben alamadım. Ferdi aldı.

Ferdi benden daha Manisalı'ydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Karşılıksız sevebilen biriydi. Bir kez sohbet edip, elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı kişi yok. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin."

Nurcan Zeyrek'in sözleri yürek yaktı

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Manisa sevdalısıydı. Hepinizi çok seviyordu. Çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Bana hep derdi ki "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Hep dik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı 2 kilometre uzaklıktaki Çatal Mezarlığına omuzlarda taşınarak götürüldü.

İmamoğlu'na izin çıkmadı

Öte yandan Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılamazken eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan törendeydi.

İmamoğlu dün törene katılmak için başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı'nın dilekçeyi reddettiği öğrenildi.





