Grand Kartal Otel davasında ikinci duruşma 22 Eylül’de

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava 22 Eylül Pazartesi günü devam edecek.

İlk duruşmada neler yaşandı?

7 Temmuz’da başlayan ilk duruşmalar 10 gün sürmüş, sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı. 17 Temmuz’da açıklanan ara kararla itfaiye eri İrfan Acar tutuklanırken, tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ayrıca bazı sanıklara ev hapsi uygulanmıştı.

Bakanlık yetkililerine soruşturma izni

Ara karar sonrası dosyaya yeni isimler eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, denetçiler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren ile eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Savcının mütalaası: Bin yılı aşan cezalar

Hazırlanan mütalaada otel sahibi Fatih Ergül, şirket genel müdürü Serhat Aras ve bazı yöneticiler hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıl, ayrıca “yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından da yüzlerce yıl hapis cezası talep edildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar için de benzer cezalar istendi. Diğer sanıklar için “bilinçli taksir” ve “taksir” suçlarından 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Mutfak görevlisi Enver Öztürk için ise beraat istendi.

Yoğun güvenlik önlemleri

Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı. Yol trafiğe tamamen kapatılırken, girişler yalnızca listede adı bulunan kişilerle sınırlı olacak. Cep telefonları salona alınmayacak. Duruşmalar boyunca yaklaşık bin polis görev yapacak.

Dava 22 Eylül’de devam edecek

Kamuoyunun yakından izlediği Grand Kartal Otel yangını davasında ikinci duruşma 22 Eylül Pazartesi günü yapılacak.