Grand Kartal Otel davasında karar açıklanacak

Bolu'daki Grand Kartal Otel faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasının dördüncü günü sürüyor. Dosyaya yeni giren belgeler okunmasının ardından, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını mahkeme heyetine sundu.

Dünkü oturumda esasa ilişkin kapsamlı savunma yapmayan Halit Ergül, bugün yeniden söz alarak iddialara cevap verdi. Ergül, otelde kiracı statüsünde olduğunu belirterek yangının büyümesine yol açacak bir değişiklik yapmadığını, düzenli denetimlerin yapıldığını savundu. Aynı zamanda Aygaz kaynaklı bir arızanın olayda belirleyici olduğunu ileri sürerek, kurumun alt kademelerindeki personelin de yargılandığını söyledi. Ergül, denetleyici kurumların kendilerine eksiklik bildirmediğini ve bu tür hataları fark etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

"Böyle olacağını bilsem ailemi otelde kaldırmazdım"

Mahkemede Halit Ergül, "Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya ara verildi

Duruşmaya öğleden sonra saat 14.00'e kadar ara verildi. Ara sonrası mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini alıp kararını açıklayacağını bildirdi.