Grand Kartal Otel eski çalışanı anlattı! İhmaller zincirinde halkaları tek tek ortaya koydu

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin feci şekilde can verdiği yangına ilişkin soruşturma sürerken; basın, facianın sorumlularından hesap sorulması için üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

İhmaller zincirine ilişkin hemen her gün pek çok haber yayınlanırken, Grand Kartal Otel’in eski çalışanlarından Erkut Malaycı, İHA’ya şoke eden açıklamalar yaptı.

Düzce’de yaşayan Malaycı, yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanlarının bulunduğunu açıkladı.

'Yangın merdiveni kayak odasına çıkıyor'

İhmaller zincirini tek tek sıralayan Erkut Malaycı, “11. Kattan birinci kata kadar yangın merdiveni vardı. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçıbaşı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı” dedi.

Otel misafirlerinin facia sırasında yangın merdivenlerini kullanmaları halinde otelin dışına çıkamayacaklarını söyleyen Malaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. Beş oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. katında. Suit odalar 10 ve 11. katta köşe odalardı.

'Patron o zaman personeli azarladı'

Müşterilerin otelde tütün içmesine karşın yangın alarmının çalıştığını görmediğini anlatan Malaycı, otelde yağmurlama siteminin olmadığını öne sürdü.

Alarm sistemine ilişkin konuşan eski personelin açıklamaları ihmalin boyutlarını gözler önüne serdi:

* Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu. Bir ara otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personeli azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiçbir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk.

Otelde kaç kişi çalışıyordu?

Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, “Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonist olur. 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı” dedi.

Yangının çıktığı restoranın otelde çalıştığı dönemde de olduğunu anlatan Malaycı, iki yıl önce otelde tadilat yapıldığını ve restoran, bar, lobi, havuz ve spa gibi alanlar ile 9, 10 ve 11. katların yenilendiğini söyledi

Malaycı otelde ahşap görünümün abartıldığını belirtirken “Otelin içerisindeki marketi ayrı bir kişi işletiyor. Kafe ve kayak malzemesi olan mağazayı da ayrı kişiler kiralayıp işletiyorlardı” dedi.