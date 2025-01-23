Grand Kartal Otel faciası... Bakanlık ölü sayısını açıkladı
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında kaç kişi hayatını kaybetti? Bolu Başsavcılığı'nın dünkü açıklamasına Adalet Bakanlığı'ndan tekzip geldi. Bakanlık, tüm kimlik tespitlerinin yapıldığını belirterek, Grand Kartal Otel’de yaşamını yitirenlerin sayısının 78 olduğunu duyurdu.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini duyurmuştu.
Ancak bugün Adalet Bakanlığı bugün faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 78 olduğunu kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık açıklamasında tüm kimlik tespitlerinin yapıldığı bilgisi yer aldı.
Böylece 21 Ocak 2025'te sabah 03.30 sıralarında Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 canımızı yitirdik.