Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün sabaha karşı çıkan yangınla gündeme gelen Grand Kartal Otel’e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı. Ekipler tarafından hazırlanan raporda, otel binasının “ağır hasarlı” olduğu belirlendi.

Arama-kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yangının ardından otelde yürütülen arama-kurtarma ve soğutma çalışmalarını sonlandırdı. Ekipler, otel içerisinde bulunan kıymetli eşyaların tespiti ve toplanması işlemlerini de gerçekleştirdi. Toplanan eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Kesin karar rapor sonrası verilecek

Grand Kartal Otel’e ilişkin ön hasar tespit raporunda binanın “ağır hasarlı” olduğu belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun hazırlanmasının ardından otel binasının güçlendirilmesi ya da yıkılması yönünde karar alınacak.

Otel çevresi mühürlendi

Yangının ardından güvenlik tedbirleri de artırıldı. Jandarma ekipleri otel çevresine güvenlik şeridi çekerek alanı koruma altına aldı. Ayrıca, otel binası mühürlenerek giriş-çıkışlar yasaklandı.

Grand Kartal Otel faciasının ardından yürütülen soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, kamuoyu nihai raporu ve alınacak kararları bekliyor.

Bakanlık acı bilançoyu duyurdu

Grand Kartal Otel'deki yangının aci bilançosu Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin tekzip geçmesi ile tekrar gündeme geldi. Yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlar için kimlik tespitlerinin yapıldığını belirten Bakanlık, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 78 olduğunu duyurdu.