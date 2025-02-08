'Grand Kartal Otel kaçak çıktı' haberlerine bakanlıktan yalanlama

Kısa Dalga sitesinin yazarı Cengiz Erdinç, Bolu'da 78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek 'kaçak' durumuna düştüğünü iddia etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün habere ilişkin açıklamasında, 'Grand Kartal Otel kaçak' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Açıklamada, Grand Kartal Otel'in yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesinin bulunduğu kaydedildi.

Bakanlık, otele ilişkin belgelerin soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini duyurdu.