Grand Kartal Otel yangınına ilişkin çarpıcı değerlendirme: Tahliye edilemeyen alanlarda...

İş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin "Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı." dedi. İşçen, Grand Kartal Otel'in önünde gazetecilere meydana gelen yangına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yangınların genellikle elektrik kaynaklı çıktığını söyleyen İşçen, bu oteldeki yangının çıkışında ihmaller zincirinin etkili olduğunu ifade etti.

Yangınlara neden olabilecek durumları sıralayan İşçen, "Türkiye'de otellerin en büyük zafiyetinden biri, çok yanıcı malzeme kullanımı, halılar ve perdeler yanıcı." ifadelerini kullandı.

İşçen, ortak kullanılan alanlarda bu tip risklere karşı yangın dayanımı yüksek eşyaların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Binalarda yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini anlatan Hacı Latif İşçen, sosyal medyada oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına ilişkin görüntüleri izlediğini söyledi.

"Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı." ifadesini kullanan İşçen, binaların yangından koruması hakkındaki denetim yetkisinin itfaiye daire teşkilatlarına verilmesi ve işletmelerin yılda 1 denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.