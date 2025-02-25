Grand Kartal Otel'de inceleme yapılacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını ile ilgili araştırma komitesinin başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 28 Şubat Cuma günü Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacaklarını duyurdu.

Komisyon, AFAD yetkililerinin sunumunun ardından toplanarak çalışmalarına devam etti. Altınok, son iki haftadır bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalar yapıldığını belirtti. Komisyon, AFAD yetkililerinden yangına müdahale süreçleriyle ilgili bilgiler alacak.

"Hazırlıklarımızı yaptık, otelde incelemeler yapacağız"

26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de komiteye sunum yapacağını kaydeden Altınok, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız" dedi.

Altınok, yaşanan olayın acı olduğunu vurgulayarak, benzer kazaların önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.