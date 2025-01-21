Grand Kartal Otel'de tatil yapan Sözcü yazarı Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor

Kış turizmi denince Türkiye’de akla gelen ilk destinasyonlardan biri olan Bolu, Kartalkaya'da büyük bir facia yaşandı.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nda bulunan Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde sabah saat 03.27'de yangın çıktı.

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Otelde tatil yapanlar arasında Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu öğrenildi.

Ailesiyle birlikte otelde kalan Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.

Nedim Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Nedim Türkmen 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu doğumlu.

1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra lisansüstü ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1999’da Mali Hukuk alanında ‘doktor’ unvanı aldı.

1995’te aynı fakültede Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaya ve Vergi Hukuku üzerine dersler vermeye başladı.

2004'ten bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda Kamu Maliyesi dersleri de veriyor.

1988 – 1999 yılları arasında, Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı. Bu süre içinde Halkalı Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bürokrasideki görevi sırasında, konulara bakış açısındaki farklılığı ve uzmanlığı ile fark yarattı.

1999 sonunda kamudaki görevlerinden istifa eden Dr. Nedim Türkmen, ‘Yeminli mali müşavir’ unvanını aldı.

Vergi ve mali mevzuat konularında Türkiye’de önde gelen uzmanlar arasında yer alan Nedim Türkmen bir süredir Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Nedim Türkmen, İngilizce biliyor