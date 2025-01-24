Grand Kartal Otel'den misafirlere “değerlendirme” anketi! Otomatik mesaj çileden çıkardı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını faciasında toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yarı yıl tatili için gelen öğrenciler ve çocuklar da vardı. İhmaller zincirine ilişkin soruşturma devam ederken 11 kişi gözaltına alındı.

Cenazeler defnedilirken, acısı taze aileleri üzen bir olay daha yaşandı. Grand Kartal Otel, konaklama süresi biten misafirlerine otomatik mesaj gönderip ziyareti değerlendirmelerini istiyordu.

'Tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz'

Yaşanan facianın ardından otelde konaklayan vatandaşların telefonlarına, “Tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” mesajı geldi.

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel” başlığıyla gelen mesaja vatandaşlar tepki gösterdi. Söz konusu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi, “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize? Gerçekten inanamıyorum” ifadelerini kullandı.