Grand Kartal Otel’in mimarı serbest bırakıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor. Emekli mimar Ali B. dahil olmak üzere 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. 72 yaşındaki emekli mimar Ali B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Diğer bir otelde de ihmaller tespit edildi

Soruşturma sırasında, Karacasu beldesindeki Gazelle Resort ve Spa Otel'de de benzer ihmallerin bulunduğu belirlendi. Otelin sahibi Halit Ergül'e ait işletmede 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında otelin genel müdürü de yer aldı.