Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye, hafta başında Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında kaybettiği 78 canının yasını tutarken, otel sahibi Halit Ergül'ün ifadeleri ortaya çıktı. Yangınla ilgili toplam 15 şüpheli tutuklanırken, otel sahibinin ifadesinde aşçıbaşıdan mutfak personeline, elektrikçiden güvenlikçiye kadar kendisi dışındaki herkesi suçladığı iddia edildi.

'Aşçıbaşının haber vermesi gerekiyordu'

Mutfaktaki elektrikli eşyaların tamamen aşçıbaşına sorumluluğunda olduğunu ileri süren Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül ifadesinde, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır" dedi.

'Sorumluluk mutfak personeline ait'

Ergül ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Grand Otel'in mutfağında 4 kişi görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da tamamen orada çalışan o 4 kişiye aittir.

Alarm neden çalmadı?

Ben elektrikçiye yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmiştim. Otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır.

Denetim için taşeron firma ile anlaştık

Bir taşeron firma ile 5-6 yıl önce denetim için anlaştık. Şirket daha çok güvenlik, bekçilik denetimi yapmaktaydı. 24 saat otelin içinde gezerlerdi. İlgili birimlere haber verirlerdi. Yangın olduğunda ikaza basmalıydılar. Denetimler yapıldı, herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

Yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu

Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi.

Yangına karşı alarm sistemi vardı. Büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem ağır hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi.

Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuru

Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş, bizim otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair benim bir bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım. 2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık.

Belediyeye sunulan belgenin geri çekilmesi

Ben herhangi bir geri çekme talebinde bulunmadım. Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonra İl Özel İdaresi’ne gittik açılış belgesi aldık. Otelimizde yangına karşı denetimler yapılır. 2 yılda 1 biz her sezon açılış öncesi biz denetimlerimizi yaparız"

Aylık gelirini açıkladı

Öte yandan geceliği 30 bin lira olan Grand Kartal Otel'in sahibi Ergül, aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu beyan etti.