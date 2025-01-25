Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ikinci otelinde 11 gözaltı: Aynı ihmaller tespit edildi!
Yarısına yakını çocuk, 78 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasında, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Yapılan tespitlere göre Grand Kartal Otel’deki ihmallerin aynıları tespit edilen Halit Ergül’ün Bolu'daki ikinci oteli olan Gazelle Resort & Spa’dan 11 kişi gözaltına alındı.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında çoğu çocuk, 78 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Resort & Spa Otel’den de 11 kişi daha gözaltına alındı.
Önceki gözaltılar ve tutuklamalar
Yangın faciası sonrasında başlatılan soruşturmada ilk etapta 14 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklanırken, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklanan isimler arasında yer aldı. İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazelle Resort & Spa Otel’de de aynı ihmaller tespit edildi!
Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında Gazelle Resort & Spa Otel’de de incelemelerde bulunulduğu ve aynı ihmallerin tespit edilmesi sonucunda 11 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.