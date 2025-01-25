Grand Kartal Otel'in tutuklanan elektrikçisinin ifadesi ortaya çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan biri olan elektrikçi Hüseyin Özer'in jandarmada verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Yangın dedektörlerinin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum"

Grand Kartal Otel'de iki yıldan beri sezonluk olarak görev yaptığını, işletme sahiplerine ait farklı firmalarda ise 1991'den beri çalıştığını anlatan Özer, "Otelimizde yangın detektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında orada olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yangını 3.30'da haber almış

20 Ocak Pazartesi 21.30 sularında otelden çıkıp Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini belirten Özer, daha sonra otelde bulunan M.D. isimli ekip arkadaşına durumu bildirip acil müdahale etmelerini söylediğini kaydetti.

"Daha önce hiç yangın çıkmadı"

Özer, ekip arkadaşlarından B.Ö'nün de arayıp yangını haber vermesinin ardından bilgi işlem sorumlusu A.T. ile 03.50 sularında otele doğru yola çıktıklarını, saat 04.30 civarı bölgeye vardıklarında otelin komple yandığını gördüklerinden bahsetti. Dumandan etkilendiği için içeriye giremediğini ve dışarda arkadaşlarına yardım ettiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olayla ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

"Kablo tesisatı gibi basit işler..."

Özer'in avukatı da müvekkilinin elektronikçi değil elektrikçi olduğunu, sadece elektrik, kablo tesisatı gibi basit işleri yaptığını, bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.